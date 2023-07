Reacties op vertrek Rutte: 'Verstandig besluit, respect voor zijn harde werk'

Een grote verrassing, maar een verstandig besluit. Dat is de gedeelde reactie van zowel oppositie- als coalitiepartijen op het aangekondigde vertrek van demissionair premier Mark Rutte uit politiek Den Haag. GroenLinks, PvdA en ook de PVV hadden aangekondigd om in het debat vandaag een motie van wantrouwen in te dienen tegen Rutte. Die motie ging al snel na de bekendmaking van Rutte van tafel. GroenLinks-leider Klaver: "Ik heb heel veel respect voor de stap die hij nu zet en daarmee is het vertrouwen terug dat hij in de demissionaire periode dit kabinet kan leiden." GroenLinks benadrukt dat het belangrijk is om het stikstofprobleem in ieder geval wel aan te blijven pakken. PvdA-fractievoorzitter Kuiken wenst Rutte heel veel sterkte. "Op naar nieuwe lucht." De reacties van verschillende oppositiepartijen:

Andere oppositiepartijen reageren op Twitter tevreden op het vertrek van de premier. Caroline van der Plas van BBB spreekt ook over een "heel verstandig besluit". "Het is goed voor Nederland", zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Ook Sylvana Simons van Bij1 noemt het "goed nieuws" en wil dat Rutte meteen opstapt. Farid Azarkan van Denk spreekt over "de juiste beslissing op het verkeerde moment". Rutte had eerder moeten opstappen volgens Azarkan, een oordeel dat gedeeld wordt door Forum voor Democratie.

Rutte vertrekt niet meteen Rutte blijft demissionair premier tot er een nieuw kabinet is gevormd. De koning heeft hem gevraagd om de grote dossiers nog te blijven behandelen, zoals de oorlog in Oekraïne en de afhandeling van de Toeslagenaffaire en 'Groningen'. In samenspraak met de Tweede Kamer wordt bepaalde welke onderwerpen nog wel afgehandeld worden.

Het vertrek van de premier wordt toegejuicht, maar er klinkt ook lof bij de oppositie. Zo is PVV-leider Wilders opvallend prijzend. "We waren politiek als water en vuur, maar ik ben er wel van overtuigd dat hij het beste wilde voor Nederland. Ik heb veel respect voor wat hij heeft gedaan in al die jaren. Hij was een enorm werkpaard." Wilders nam voorafgaand aan het debat ook de tijd om Rutte te bedanken. Een gebaar dat na afloop door veel Kamerleden met geroffel werd ontvangen:

De PVV-leider begint zijn betoog met het complimenteren van de inzet van de VVD-premier. En de Kamerleden roffelen lang op de tafel om de woorden van Wilders te ondersteunen. - NOS