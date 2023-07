Oranje werkt in Sydney verder naar WK toe: 'Langzaam komen de kriebels'

Niet bepaald De Gouden Tip. "Nee, maar misschien doet ze dat ook wel expres", verdenkt ze met een lach op het gezicht haar teamgenote bij Olympique Lyonnais, maar 'Down Under' ook een concurrente. "We kunnen elkaar na de groepsfase natuurlijk wel tegenkomen. Ik mag ook aan niemand vertellen in welke hoek ze schiet bij de penalty's. Ik doe net alsof ik dat allemaal heb onthouden, maar ik weet dat helemaal niet, joh. Al denkt zij van wel."

Dat blijkt tegen te vallen. "Het enige wat ze zei is eigenlijk dat je je rust moet pakken en moet gaan slapen als je je ook echt moe voelt", vertelt Van de Donk. "Gewoon een middagdutje doen als dat nodig is. Een beetje toegeven aan de vermoeidheid soms."

Het is nog een beetje acclimatiseren geblazen voor de Nederlandse voetbalsters die afgelopen weekeinde zijn neergestreken in Sydney. De Australische stad is gekozen als locatie voor de verdere voorbereiding op het WK, dat voor Oranje op 23 juli begint met de groepswedstrijd tegen Portugal in het Nieuw-Zeelandse Dunedin.

"We zijn bij de Opera House geweest en hebben een stukje gewandeld door de Botanic Gardens", vertelt Van Domselaar. "Leuk om dat ook nog even mee te pakken. Het is een hartstikke leuke stad. We komen om te voetballen, maar als je er toch bent, is het natuurlijk wel leuk dat ook nog iets kunt zien."

De sfeer in het Nederlandse kamp is ontspannen. Ondanks de noodgedwongen wisseling van trainingsveld, omdat de kwaliteit van de grasmat op de eerste locatie te wensen overliet. Naast wat loopwerk en een lichte training is er ook tijd om Sydney een beetje te verkennen.

Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Van alle gespeelde wedstrijden zijn samenvattingen te zien op de site en in de NOS-app.

Bondscoach Andries Jonker moedigt die uitstapjes zelfs aan en dat is ook aan Van de Donk welbesteed. "Zeker. Ik weet niet of we ons allemaal Tokio nog herinneren?", verwijst ze naar de 'corona-Spelen' in 2021, toen de atleten amper bewegingsruimte buiten de olympische locaties gegund was. "Dat opgesloten gevoel was gewoon niet fijn. Naar buiten hoort er ook bij."

Kriebels

Het WK blijft niettemin bovenaan de prioriteitenlijst staan. Uiteraard. Met de verhuizing van het KNVB-centrum in Nederland naar het trainingskamp aan de andere kant van de wereld komt de selectie ook stilaan meer en meer in WK-stemming. "Ja, we zijn er al zo lang mee bezig. We zijn natuurlijk in Zeist begonnen, maar ik ben blij dat we nu al hier zijn", aldus Van de Donk.

"Toen we hier aankwamen, begon het echt", merkte Van Domselaar. "We werden opgewacht door een WK-delegatie en dat is toch wel fijn. Langzaam komen de kriebels wel, hoor. Ik denk dat als we in Nieuw-Zeeland zijn, we echt in de optimale WK-stemming komen."