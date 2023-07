Para-atlete Jong wint wereldtitel verspringen: 'Hier ging ik voor!'

De 27-jarige is eigenlijk niet te evenaren. Jong verbeterde gaandeweg zelf haar wereldrecords. Zo werd 6,16 meter langzaamaan 6,48 meter, een afstand waar ze in juni het wereldrecord mee op haar naam zette.

En toen sprong ze 6,28 meter. Opluchting alom: "De buit is binnen."

"Ik dacht, ik lever gewoon een mooie sprong af nu, een nette Fleur Jong-sprong, dan is het ook wel ver genoeg", zei de regerend olympisch kampioene lachend na afloop.

Fleur Jong heeft de wereldtitel verspringen gepakt op het WK para-atletiek in Parijs. De atlete maakte het spannend, want haar eerste twee sprongen waren ongeldig. Tijdens haar derde en laatste sprong wist ze met een afstand van 6,28 meter haar allereerste wereldtitel te pakken.

Hoe houdt ze zichzelf gemotiveerd zonder echte concurrentes in het spel? "6 meter 60 is de verste afstand ooit gesprongen door een vrouw; die afstand zou ik ook wel op mijn naam willen hebben."

Fleur Jong werd in 2021 Europees kampioen en paralympisch kampioen bij het verspringen. Bij de WK para-atletiek in Parijs (8-17 juli) hoopt ze een titel aan haar palmares toe te voegen. - NOS

De Purmerendse kijkt uit naar de 100 meter. Op haar blades liep ze eerder al naar een tijd van 12.40 seconden en verbrak daarmee - net als bij het verspringen - het wereldrecord. Maar die spanning is voor later deze week. "Eerst even heel erg genieten vandaag."

Zilver voor Van Gansewinkel

Ook de zilveren medaille kwam op naam van een Nederlandse. Marlène van Gansewinkel. De para-atlete, die kampt met een achillespeesblessure, maakte een sprong van 5,40 meter.

"Ik heb niet de beste sprong van het seizoen afgeleverd, maar ik kwam hier om een medaille te winnen en dat is gelukt."