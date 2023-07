Start Tour de France Femmes in 2024 in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht

De start van de Tour de France Femmes is volgende zomer in Nederland. Dat heeft organisator ASO maandag bekendgemaakt. Rotterdam is startplaats van de wielerronde die start op 12 augustus 2024. De eerste drie etappes van de Tour worden op Nederlandse bodem verreden, waarna nog vijf etappes in Frankrijk volgen.

De ronde van Frankrijk voor vrouwen begint met het Grand Départ in Rotterdam, de finish van de eerste etappe ligt in Den Haag. Op dag twee worden twee etappes verreden: Een rit tussen Dordrecht en Rotterdam en een tijdrit door de straten van Rotterdam.

De Tour de France Femmes is dit jaar aansluitend op de Tour de France voor mannen. Volgend jaar is het verplaatst naar augustus, waar het gepland staat tussen de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs.

Primeur

Nederland heeft met de Tourstart een primeur; de derde editie van de Tour de France Femmes is de eerste die buiten de Franse landsgrenzen start. De Tour de France voor mannen startte in 2010 ook in Rotterdam.