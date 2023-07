Ook CDA-fractievoorzitter Heerma wil niet op kieslijst

Na Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra heeft een derde CDA-prominent aangegeven niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te willen staan. Fractievoorzitter Pieter Heerma zei voorafgaand aan het debat over de val van het kabinet-Rutte dat hij het tijd vindt om te stoppen.

Hij zegt dat het Kamerlidmaatschap een voorrecht was en dat het nu tijd is voor een nieuwe generatie, waarin hij heel veel vertrouwen heeft. "De fractie zit vol nieuwe talenten." Hij zegt dat hij het besluit om te stoppen lang geleden had genomen.

Heerma (45) zit bijna 11 jaar in de Tweede Kamer, maar loopt veel langer rond op het Binnenhof. Tussen 2002 en 2011 was hij woordvoerder en persvoorlichter van de CDA-fractie. Daarna was hij twee jaar manager bij een zorgverzekeraar.

Hij komt uit een bekende CDA-familie: zijn vader was oud-staatssecretaris Enneüs Heerma, die midden jaren 90 enkele jaren partijleider van de christendemocraten was.