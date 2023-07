Debuterende Tourploeg Uno-X heeft alleen Scandinaviërs: 'Ajax is inspiratie'

Maar manager Jens Haugland probeert in elke startplaats wat kilometers weg te trappen. "Niet alleen de renners moeten in vorm blijven; dat geldt ook voor het management", zegt hij met een lach.

De gele bus van Uno-X heeft een mooi plekje gevonden in startplaats Libourne, in de schaduw onder een brug. De renners verkiezen de airco in de bus boven de tropische temperaturen buiten. Een man in het tricot van de ploeg parkeert zijn racefiets bij de bus. Hij oogt iets te gezet om zelf voor een wielrenner door te kunnen gaan.

Met het Uno-X Pro Cycling-team heeft de Tour de France een opvallende debutant. Het is de eerste ploeg ooit uit Noorwegen die mag aantreden in het wielerspektakel. Dankzij Christian Prud'homme, die de formatie een wildcard verstrekte.

Kristoff is op zijn beurt blij dat hij in de nadagen van zijn carrière het avontuur met Uno-X is aangegaan. "Het is leuk om met een groep jonge renners te werken, die uit - min of meer - hetzelfde land komen."

Daarnaast is een cruciale rol weggelegd voor de 36-jarige Alexander Kristoff. De Noorse sprinter, winnaar van vier Touretappes en de Ronde van Vlaanderen, is de mentor binnen de ploeg. "Dat leggen we hem niet op, het gaat op een natuurlijke manier. Door zijn aanwezigheid en zijn uitstraling. Hij heeft al zo veel zeges op zijn naam staan. Dan weet je hoe je moet rijden in het peloton."

Zijn Tourploeg is de jongste van het hele veld. "We hebben de meesten voor de komende jaren vastgelegd. Hopelijk komen ze tot bloei."

Haugland is een van de roergangers achter het ambitieuze project, waarin jong Noors en Deens talent zich kan ontwikkelen door samen te rijden met ervaren coureurs. "Ik word al lange tijd geïnspireerd door Ajax", zegt Haugland, refererend aan de eigen jeugd die de kans krijgt in de hoofdmacht van de Amsterdamse voetbalclub.

Het zijn lessen die het 23-jarige klimtalent Tobias Halland Johannessen maar wat graag ter harte neemt. "Kristoff heeft ons bijvoorbeeld ook gezegd dat we op de rustdag niet moeten gaan stilzitten. Anders zijn je benen de volgende dag like shit."

Als sprinter merkt hij deze Tour dat de lead-out nog niet perfect is, maar ook dat hoort bij het leerproces. Daarnaast probeert Kristoff zijn topsportervaring op de jongeren over te brengen.

We hebben een sterke Scandinavische wieleridentiteit en we leveren een hoop talenten. We verdienen gewoon een profteam.

Deze Tour was het niet de oude rot Kristoff die Uno-X het eerste succes bezorgde, maar juist Johannessen. In de etappe naar Cauterets-Cambasque zat hij mee in de kopgroep en passeerde hij als eerste de top van de Tourmalet, wat hem de Souvenir Jacques Goddet (een premie van 5.000 euro) opleverde.

Uiteindelijk bleek hij de sterkste van de koplopers en moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Pogacar en Vingegaard. "Het was mooi dat we ons konden laten zien in die rit. Maar ik hoop nog steeds dat we ook een ritzege kunnen pakken. Daar geloven we in", aldus de ambitieuze jongeling.

Scandinavische wieleridentiteit

Manager Haugland genoot van de eerste successen. Bang dat hij zijn grootste talenten naar de topploegen ziet vertrekken, is hij niet. "Wij worden zelf ook alsmaar groter. Maar ik zal nooit renners in de weg gaan staan als ze naar een ander team willen. Ook dát is uniek aan Ajax: dat ze hun beste spelers naar nog grotere clubs zien vertrekken."

Dat niet alleen, als we de geruchten kunnen geloven, komen de grote namen naar zijn ploeg. Zo zou Andreas Leknessund, drager van de roze trui in de afgelopen Giro, op de nominatie staan om terug te keren naar zijn vaderland. De 24-jarige Noor reed al bij de opleidingsploeg van Uno-X voor hij in 2020 overstapte naar DSM.