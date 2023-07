6 doden bij steekpartij in kleuterschool China, man gearresteerd

Bij een steekpartij in een kleuterschool in China zijn zes mensen omgekomen en een gewond geraakt. Onder de doden zijn drie kinderen. De politie heeft een 25-jarige man gearresteerd.

Een woordvoerster van het stadsbestuur meldt aan persbureau AFP dat de andere dodelijke slachtoffers een leraar en twee ouders zijn. De aanval gebeurde om 07.40 uur lokale tijd in de zuidoostelijke provincie Guangdong, meldt de BBC.

Een motief voor de aanval is niet duidelijk. Nieuwszender Dafeng News haalt een getuige aan die zei dat het kind van de aanvaller eerder was aangereden door de auto van een van de mensen die op de school is doodgestoken. Dit is niet door lokale autoriteiten bevestigd, die slechts spreken van "opzettelijke mishandeling".

Persbureau Reuters meldt dat de gearresteerde man afkomstig is uit de stad Lianjiang.

Er vinden in China vaker mesaanvallen plaats op scholen. Zo verwondde vorige maand een beveiliger van een kleuterschool in het zuiden van China 39 mensen met een mes, onder wie 37 kinderen.

De meeste slachtoffers raakten toen lichtgewond, maar het hoofd van de school, een andere beveiliger en een kind zouden zwaardere verwondingen hebben opgelopen bij de aanval in de provincie Cangwu.

In september vorig jaar stak een 40-jarige man acht kinderen dood op een basisschool. Op veel scholen worden daarom beveiligers ingezet.