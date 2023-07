Wekdienst 10/7: Tweede Kamer in debat over val kabinet-Rutte IV • Hoger beroep dood Sumanta Bansi

Goedemorgen! De Tweede Kamer gaat in debat over de val van kabinet-Rutte IV, afgelopen vrijdagavond. Bij het gerechtshof Amsterdam dient het hoger beroep over de dood van Sumanta Bansi, de 22-jarige studente die in 2018 verdween.

Eerst het weer: Vanmorgen nog wolkenvelden in het oosten van het land, verder breekt vandaag de zon goed door. Het blijft droog en er waait een matige westenwind. Het wordt 21 tot 26 graden.