Verstappen domineert zoals helden van weleer, verhoudingen 'niet te vergelijken'

"Bij Schumacher was het niet altijd zeker dat hij zou winnen", aldus Van de Grint. "Hij reed vaak niet de snelste trainingstijden, dus er was altijd hoop voor de niet-Schumacher-fans. Daarnaast heeft hij stevige gevechten gehad met onder meer Juan-Pablo Montoya en Kimi Räikkönen. Tegen Räikkönen werd het in 2003 pas in de laatste race beslist."

"Je moet bewondering hebben voor de prestaties van Verstappen", zegt Kees van de Grint, voormalig bandenexpert van Ferrari. "Maar feit is dat je als raceliefhebber geen strijd meer ziet. Dat is jammer. Dominantie is er altijd geweest, maar nooit zo extreem als wat deze jongen laat zien."

Dominantie is iets van alle tijden in de Formule 1, maar de suprematie die Max Verstappen en Red Bull Racing dit seizoen tentoonspreiden, is ongekend. Verstappen won acht van de tien races (zo ook de GP van Groot-Brittannië gisteren ), teamgenoot Sergio Pérez pakte de andere twee.

Na 2004 ging de wereldtitel binnen vijf jaar naar vier verschillende coureurs. Tweemaal was Fernando Alonso de beste, gevolgd door Räikkönen, Lewis Hamilton en Jenson Button. Daarna was het Red Bull dat met Sebastian Vettel heerste in de koningsklasse van de autosport. Met name in 2011 en 2013 won de Duitser veel races, wat mede te danken was aan briljante auto's die ontwerper Adrian Newey afleverde.

Raket

In 2014 nam Mercedes de macht over. De renstal profiteerde optimaal van de introductie van de hybride-motoren. Mercedes bouwde haast een raket en lag ver voor op de concurrentie. Tussen 2014 en 2020 verzamelde Hamilton zes wereldtitels. Pas in 2021 had Red Bull het gat echt gedicht.

Innovatie is volgens NOS-analist en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers een grote factor als het gaat om suprematie. "Lotus domineerde daardoor eind jaren 70 even en Mercedes had in 2014 het nieuwe motorconcept het beste voor elkaar. Daar hebben zij en Hamilton lang plezier van gehad. Nu is het Red Bull dat de nieuwe regels van vorig jaar het beste interpreteerde. Hoe lang dat gaat duren, weet niemand."