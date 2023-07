Verstappen domineert als helden van weleer, maar verhoudingen 'niet te vergelijken'

Dominantie is iets van alle tijden in de Formule 1, maar de suprematie die Max Verstappen en Red Bull Racing dit seizoen tentoonspreiden, is ongekend. Verstappen won acht van de tien races (zo ook de GP van Groot-Brittannië gisteren), teamgenoot Sergio Pérez de andere twee. Inclusief de zege in de laatste grand prix van vorig seizoen heeft Red Bull nu elf races op rij gewonnen, een gedeeld record met het ooit zo superieure McLaren van Ayrton Senna en Alain Prost. "Je moet bewondering hebben voor de prestaties van Verstappen", zegt Kees van de Grint, voormalig bandenexpert van Ferrari. "Maar feit is dat je als raceliefhebber geen strijd meer ziet. Dat is jammer. Dominantie is er altijd geweest, maar nooit zo extreem als wat deze jongen laat zien." Iconische reeksen van eerdere tijden Zelfs toen Senna en Prost de lakens uitdeelden, de McLaren-rijders wonnen in 1988 vijftien van de zestien races, was er sprake van een echte - onderlinge - strijd. Prost pakte de meeste punten, maar omdat je toen nog de slechtste vijf resultaten weg mocht strepen, ging Senna er met de wereldtitel vandoor. Ook de dominantie van Michael Schumacher was niet altijd zo extreem als bij Verstappen. De Duitser zette tussen 2000 en 2004 met Ferrari een iconische reeks neer van vijf wereldtitels op rij. "Maar bij Schumacher was het niet altijd zeker dat hij zou winnen", aldus Van de Grint, die namens bandenfabrikant Bridgestone jarenlang met hem samenwerkte. "Hij reed vaak niet de snelste trainingstijden, dus er was altijd hoop voor de niet-Schumacher-fans. Daarnaast heeft hij stevige gevechten gehad met onder meer Juan-Pablo Montoya en Kimi Räikkönen. Tegen Räikkönen werd het in 2003 pas in de laatste race beslist."

Michael Schumacher viert zijn wereldtitel van 2004 - AFP

Na 2004 ging de wereldtitel in vijf jaar naar vier verschillende coureurs. Tweemaal was Fernando Alonso de beste, gevolgd door Räikkönen, Lewis Hamilton en Jenson Button. Daarna was het Red Bull dat met Sebastian Vettel heerste in de koningsklasse van de autosport. Raket In 2014 nam Mercedes de macht over. De renstal profiteerde optimaal van de introductie van de hybride-motoren. Mercedes bouwde een raket op vier wielen en lag ver voor op de concurrentie. Tussen 2014 en 2020 verzamelde Hamilton zes wereldtitels. Pas in 2021 had Red Bull het gat echt gedicht, om het stokje vervolgens volledig over te nemen. Innovatie is volgens NOS-analist en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers een grote factor als het gaat om suprematie. "Lotus domineerde daardoor eind jaren 70 even en Mercedes had in 2014 het nieuwe motorconcept het beste voor elkaar. Daar hebben zij en Hamilton lang plezier van gehad. Nu is het Red Bull dat de nieuwe regels van vorig jaar het beste interpreteerde. Hoe lang dat gaat duren, weet niemand."

Sebastian Vettel feliciteert Lewis Hamilton met diens zevende wereldtitel - AFP

Wat wel duidelijk is, is dat Verstappen op dit moment de baas is in de Formule 1. Lammers wil zich niet wagen aan het vergelijken van dominante periodes. "Je kan er geen goed antwoord op geven, omdat je de verhoudingen tussen de teams van toen niet kan vergelijken met die van nu." Ook Van de Grint vindt het moeilijk om verschillende tijdperken over elkaar heen te leggen. "Dat is heel lastig. In voetbal heb je ook de tijdperken van Cruijff, Pelé en Maradona. Waarin zij overeenkomen, is dat ze allemaal hun stempel op de sport hebben gedrukt. Net als Schumacher, Senna en Prost. Dat doet Verstappen nu ook enorm." "Maar als we eerlijk zijn: de dominantie van Verstappen komt grotendeels door hemzelf, maar hij heeft ook het beste materiaal. Hij heeft standaard drie of vier tienden in de hand ten opzichte van de rijders van de andere teams." 'Verstappen combinatie van Senna en Schumacher' Van de Grint durft wel enkele overeenkomsten te noemen tussen Verstappen en andere kampioenen. "Fangio (vijf keer wereldkampioen in de jaren 50, red.) koos altijd het goede materiaal. Daardoor pakte hij vijf wereldtitels. Ook de combinaties Senna-McLaren en Schumacher-Ferrari waren sterk. Het gaat altijd om die combinatie. Want als Schumacher bijvoorbeeld in een Sauber gezeten had, had hij niet gedomineerd." "Wat ze allemaal gemeen hebben, is de drive om ten koste van alles te winnen. Iedereen heeft verder natuurlijk zijn eigen kwaliteiten, maar ik denk dat Verstappen een soort combinatie is van Senna en Schumacher." Lammers ziet de constantheid van Verstappen als groot wapen. "Op dit moment zijn de verschillen, als iedereen een goede dag heeft, marginaal. Op een goede dag kan Pérez zelfs sneller zijn dan Verstappen. We hebben Lance Stroll hele goede dingen zien doen in halfnatte omstandigheden. Het verschil zit 'm in de consistentie. Max heeft bijna iedere dag een goede dag." "Max staat altijd aan, en dat kon je van Senna ook wel zeggen. Die mannen zitten op vrijdagochtend, bij de trainingen, al op de limiet."

Afbeelding ter illustratie - NOS