Hoekstra wordt geen CDA-lijsttrekker: 'Meer bestuurder dan politicus'

Wopke Hoekstra is bij de komende verkiezingen niet beschikbaar als lijsttrekker van het CDA. In een interview met De Telegraaf zegt hij dat besluit al een tijdje geleden te hebben genomen. Hij legt uit dat hij zichzelf "meer een bestuurder dan een beroepspoliticus" voelt.

Hoekstra werd eind 2020 lijsttrekker voor de christendemocraten toen minister Hugo de Jonge ervan afzag vier maanden nadat hij de leiderschapsverkiezingen nipt had gewonnen van Pieter Omtzigt. De Jonge verklaarde toen dat het lijsttrekkerschap moeilijk viel te combineren met zijn functie als minister van Volksgezondheid in de coronapandemie.

"Ik heb altijd een enorm commitment gevoeld om de publieke zaak te dienen en heb het daarom toen toch geaccepteerd", zegt Hoekstra over dat besluit destijds. "Maar in de kern ben ik niet veranderd."

Beraden op de toekomst

Hoekstra ziet nu geen klemmend beroep om wederom de kar te trekken. "Er zijn allerlei jonge talenten die het ook kunnen. Het is ook niet zo dat de partij nu leiderloos is, zoals een paar jaar geleden." Hij zwijgt over wie hij daarbij zelf op het oog heeft. "Het is aan henzelf om nu hun vinger op te steken."

Dit weekend liet minister De Jonge voor Volkshuisvesting al weten niet beschikbaar te zijn als lijststrekker. Hij noemde die stap "niet zo logisch" en is ook niet van plan op de CDA-kieslijst te gaan staan.

De 47-jarige Hoekstra ziet ook geen toekomst voor zichzelf in de Tweede Kamer. "Dat ligt niet voor de hand." Hij beraadt zich nog op wat hij wel wil. Hij zal zijn taak als demissionair minister van Buitenlandse Zaken uitdienen, maar wil niet speculeren of hij daarna nog terugkeert in een volgend kabinet.

Kritiek op partijleider

Er was de afgelopen maanden al groeiende kritiek op de partijleider. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs regionale afdelingen en de partijtop bleek dat bijna niemand Hoekstra nog een keer als partijleider wilde. Hem werd bijvoorbeeld een onduidelijke aanpak verweten in het stikstofdossier, zowel door partijgenoten die de boeren steunen als door degenen die zich door de sector gegijzeld voelen.

Hoekstra zegt "niet doof voor de kritiek" te zijn. "Je krijgt altijd kritiek als partijleider. En eerlijk is eerlijk: in een aantal gevallen was die ook terecht. Tegelijkertijd moet je je daar ook niet door gek laten maken."

Hij stelt dat hij al langer had besloten niet terug te keren als lijsttrekker, maar de bekendmaking daarvan is versneld door de val van het kabinet. "Niemand had voorzien dat het kabinet nu tegen de vlakte zou gaan. Ik vind dat nog steeds ongelukkig. Het is in het landsbelang onverdedigbaar."

Debat met Rutte

Vanaf 10.15 uur debatteert demissionair premier Mark Rutte met de Tweede Kamer over "de ontstane politieke situatie". Besproken zal worden waarom het kabinet is gevallen en hoe het de komende tijd verder moet. Verschillende partijen hebben al aangekondigd te zullen aandringen op een onmiddellijk vertrek van Rutte.

Het debat wordt live uitgezonden op NPO 1 en op NPO Politiek en Nieuws. Op deze site is een livestream te volgen en wordt een liveblog bijgehouden. Op NPO Radio 1 zijn gedurende de dag ook updates te horen.

De verkiezingen zullen op z'n vroegst in november worden gehouden.