Drie dagen na de val debatteert de Kamer over het einde van kabinet-Rutte IV

Het reces is nog geen week oud en vandaag komt de Tweede Kamer alweer terug om te debatteren. Op de agenda staat het bespreken van de val van het kabinet-Rutte IV.

Om 10.15 uur geeft demissionair premier Mark Rutte in de Kamer eerst een verklaring over "de ontstane politieke situatie". Vervolgens zal oppositieleider Geert Wilders van de PVV officieel een debat aanvragen en daarna komen verschillende fractievoorzitters aan het woord.

Het debat zal gaan over de vraag waarom het kabinet is gevallen en ook zal besproken worden hoe het de komende tijd verder moet. Bovendien gaat het over de toekomst van Rutte als demissionair premier. GroenLinks, PvdA en PVV hebben aangekondigd dat ze per direct van hem af willen. Hoe andere partijen daartegenaan kijken, moet vandaag blijken.

Controversieel

Het staat nu al vast dat Kamerleden deze zomer vaker van reces terug moeten komen. De komende weken gaan de verschillende Kamercommissies op hun thema bepalen welke onderwerpen nog door het demissionaire kabinet mogen worden behandeld. Op 27 juli volgt dan een debat waarin de hele lijst met zogenoemde controversiële onderwerpen wordt vastgesteld.

Lees hier hoe het werkt met controversiële onderwerpen en wat er waarschijnlijk op de lijst komt: