Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester en boer om doden wolf

De Faunabescherming doet aangifte tegen de boer die gisteren in Wapse (Drenthe) gewond raakte na een aanvaring met een wolf en tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. Dat meldt de organisatie, die pleit voor het met rust laten van wilde dieren en tegen de jacht is, op de eigen website.

Volgens de Faunabescherming had de burgemeester "het recht niet" om de wolf dood te laten schieten. Ook stelt de dierenbeschermingsorganisatie dat het incident geen aanval van een wolf op een mens betrof, maar juist andersom. "Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt", zegt de Faunabescherming over het handelen van de hobbyboer.

De boer kwam er gisterenochtend achter dat een aantal van zijn schapen was doodgebeten. Hij wilde de wolf verjagen en werd vervolgens gebeten. Na een behandeling in het ziekenhuis kon hij dezelfde dag weer naar huis.

'Protocol niet gevolgd'

Ook had de boer zijn schapen moeten beschermen met een wolfwerend raster, zoals wettelijk is bepaald. Verder is de boer nauwelijks gewond geraakt. "Dagelijks takelen honden mensen veel erger toe zonder dat daar zulke rigoureuze consequenties aan verbonden worden als in dit geval gebeurd is met de wolf."

De wolf werd na de aanvaring in een weiland onder zonnepanelen gevonden, aldus de Faunabescherming. "Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten."

Een woordvoerder van de gemeente Westerveld laat aan persbureau ANP weten de stap van de Faunabescherming "eerst intern te willen bespreken" en niet voor later deze ochtend met een reactie te komen.

Burgemeester: ik kon niet anders

De burgemeester zei gisteren dat hij "niet anders kon" dan de wolf te laten doodschieten. "We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet." Volgens Jager moest er snel worden gehandeld omdat de veiligheid van mensen in het geding was. "De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit."

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een mens wordt gebeten sinds de wolf in 2018 weer terugkeerde in Nederland. De diersoort was daarvoor sinds 1869 niet meer in ons land gezien.

De wolf is een beschermde diersoort. Het doden, vangen of verstoren van exemplaren is daarom verboden. Dat leidt geregeld tot protesten van boeren, die hierdoor weinig kunnen doen tegen aanvallen op hun vee.