Aangiftes tegen burgemeester en boer om doden wolf

Twee natuurorganisaties doen aangifte tegen de boer die gisteren in Wapse (Drenthe) gewond raakte na een aanvaring met een wolf en tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. Gisteravond kondigde de Faunabescherming, een organisatie die pleit voor het met rust laten van wilde dieren en tegen de jacht is, de aangifte aan op de eigen website. Vanochtend kwam dierenrechtenorganisatie Animal Rights met een soortgelijke aangifte. Ook overweegt Animal Rights aangifte te doen tegen de locoburgemeester die gisteren betrokken was bij het besluit de wolf dood te schieten en tegen de agent die het schot heeft gelost, schrijft persbureau ANP. De organisatie stelt dat door het doodschieten van de wolf de Habitatrichtlijn is overtreden, waarin wolven worden aangemerkt als beschermde soort. Volgens de Faunabescherming had de burgemeester "het recht niet" om de wolf dood te laten schieten. Ook stelt de dierenbeschermingsorganisatie dat het incident geen aanval van een wolf op een mens betrof, maar juist andersom. "Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt", zegt de Faunabescherming over het handelen van de hobbyboer. De boer kwam er gisterochtend achter dat een aantal van zijn schapen was doodgebeten. Hij wilde de wolf verjagen en werd vervolgens gebeten. Na een behandeling in het ziekenhuis kon hij dezelfde dag weer naar huis. 'Protocol niet gevolgd' De wolf werd na de aanvaring in een weiland onder zonnepanelen gevonden, aldus de Faunabescherming. "Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten." Het debat over de aanwezigheid van de wolf in Nederland wordt sinds vorig jaar volop gevoerd:

