Acht doden bij autobomexplosies in noorden van Syrië

Bij twee autobomexplosies in Noord-Syrië zijn ten minste acht mensen omgekomen, onder wie kinderen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH).

De aanslagen zijn niet opgeëist. Een van de explosies vond plaats bij een autowerkplaats in Shawa, een dorp bij de Turkse grens dat in handen is van door Turkije gesteunde strijders. Hierbij zijn volgens het Observatorium vijf burgers omgekomen, onder wie drie kinderen. Ook zouden tien mensen gewond zijn geraakt.

Daarnaast zou er een explosief zijn afgegaan in een voertuig in de stad Manbij. Hierbij zouden drie strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) zijn omgekomen. De stad is nu in handen van de SDF, dat wordt geleid door Koerden, maar stond eerder bekend als een bolwerk van Islamitische Staat.

Het belangrijkste deel van de SDF, de People's Protection Units, wordt door Turkije gezien als een verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Ankara beschouwt de PKK als een terroristische groepering.

Het conflict in Syrië, dat sinds 2011 loopt, heeft aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost. Meerdere partijen, waaronder jihadistische groeperingen, strijden tegen elkaar. Naast de doden is er infrastructuur verwoest en zijn miljoenen mensen ontheemd.