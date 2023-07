Jakobsen bevestigt vertrek bij QuickStep: 'Nog presteren in Tour met tweede familie'

Jakobsen is bezig aan zijn zesde seizoen bij QuickStep. Een periode waarin hij van groentje volwassen werd, herstelde van een huiveringwekkende crash in de Ronde van Polen en vorig jaar de tweede etappe van de Tour de France op zijn naam schreef.

Eerder maakten verschillende media melding van een overgang naar DSM-Firmenich , maar tegenover de NOS kon Jakobsen dat niet bevestigen . Volgens de regels in het wielrennen mogen transfers voor het volgende seizoen pas vanaf 1 augustus bekend worden gemaakt. "Dat is iets voor na de Tour", zegt Jakobsen nu ook.

"Met Patrick heb ik hier gesproken in de bus", aldus de 26-jarige Jakobsen. "Dat we ervoor gaan deze Tour, we willen succes. Aan het einde van het gesprek kreeg ik een knuffel. Helaas kan ik niet blijven en moet ik een andere ploeg zoeken."

Fabio Jakobsen vertrekt na dit seizoen bij Soudal-QuickStep, zo bevestigde de sprinter in De Avondetappe. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Van ploegleider Patrick Lefevere kreeg hij deze Tour de France het definitieve antwoord. Of DSM-Firmenich zijn nieuwe werkgever wordt, liet hij in het midden.

Met klassementsrenner Remco Evenepoel en de Belgische sprinter Tim Merlier in de gelederen vreest Jakobsen dat het bij Soudal-QuickStep de komende jaren niet om hem zal kunnen draaien in de Tour. Dat is wel wat Jakobsen beoogt: 'Ik wil sprinten in de Tour."

Deze editie van de Tour was een vierde plaats in de derde etappe tot nu toe zijn beste klassering. Door een val in de vierde rit was het daarna een kwestie van overleven, maar hij voelt zich weer sterker worden. "QuickStep en Patrick Lefevere zitten in mijn hart", zegt Jakobsen. "Eerst wil ik hier met mijn tweede familie presteren."