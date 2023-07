Tegenvallende Schoop moet halverwege MLB-seizoen weg bij Detroit Tigers

De leiding van de Tigers zag de noodzaak om een plek vrij te maken in hun selectie van veertig man. Daarvan is de tegenvallende Schoop het slachtoffer geworden.

Dat is opvallend, omdat het honkbalseizoen in de Major League pas halverwege is.

De gouden generatie van honkballers uit het Koninkrijk der Nederlanden in de Amerikaanse Major League Baseball begint langzaam uit te doven. Vrijdag werd Jonathan Schoop te kennen gegeven dat er geen toekomst voor hem is bij Detroit Tigers.

De status van de 31-jarige Schoop is 'Designated for Assignment', wat zoveel betekent als dat zijn contract eenzijdig is opgezegd. Schoop, die sinds 2020 voor de Tigers speelde, kan nu vrijblijvend worden opgepikt door een ander team.

De honkballer, geboren op Curaçao, heeft sowieso recht op uitbetaling van het restant van zijn contract, naar verluidt 3,5 miljoen dollar (zo'n 3,2 miljoen euro).

Alleen Bogaerts nog

Afgelopen najaar speelde Schoop nog met Oranje in de World Baseball Classic, waar de groepsfase het eindstation was. Daar was hij eerstehonkman in een binnenveld met Didi Gregorius, Xander Bogaerts en Andrelton Simmons.

Van die vier speelt op dit moment alleen Bogaerts nog in de top van de Major League, al vallen de prestaties met San Diego Padres een beetje tegen. Gregorius tekende onlangs een contract bij Seattle Mariners, maar moet zich eerst nog bewijzen in de minor leagues.