Zeker vier Rotterdamse woningen onbewoonbaar na brand

In Rotterdam zijn tenminste vier appartementen onbewoonbaar na een brand. Die zou om 19.15 uur begonnen zijn, nadat op een balkon een gaslamp in brand was gevlogen, schrijft Rijnmond. De brandweer doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak.

Ongeveer 35 mensen moesten hun woning aan de Putselaan verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een deel van de geëvacueerden kan vermoedelijk vanavond weer terug naar huis. Er is niemand gewond geraakt.

Voor de bewoners die niet terug kunnen naar hun appartement wordt opvang geregeld.