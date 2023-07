20 organisaties doen beroep op parlement: voorkom stilstand

Decentrale overheden, vakbonden, milieugroepen, netbeheerders en andere organisaties roepen de Eerste en Tweede Kamer op om stilstand op verschillende beleidsterreinen te voorkomen nu het kabinet gevallen is.

Als een kabinet demissionair is, heeft dat gevolgen voor het uitvoeren van beleid. Doorgaans worden alleen nog lopende zaken afgehandeld, totdat het volgende kabinet is gekozen. Dat nieuwe kabinet zal zich dan weer buigen over omstreden of gevoelige onderwerpen.

Het is aan de Tweede Kamer om te beslissen welke onderwerpen "controversieel" zijn en dus niet mogen worden behandeld door het demissionair kabinet. Morgen komt de Tweede Kamer terug van zomerreces voor een debat over de val van het kabinet.

Geen stilstand

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen kaarten vanavond in een brief zeven onderwerpen aan die volgens hen niet tot stilstand mogen komen. Ze zeggen daarbij ruimte nodig te hebben "om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden".

Het gaat daarbij om de woningbouw, de energietransitie, kwesties "op landelijk gebied", bestaanszekerheid, de hervorming van de jeugdzorg, de spreidingswet, en openbaar vervoer.

Stilstand op deze gebieden als gevolg van een demissionair kabinet noemen ze onverantwoord en schadelijk voor de belangen van inwoners.

Zo mag het thema asiel, waar het kabinet afgelopen vrijdag door viel, niet op de lange baan geschoven worden, zeggen de gemeentes, provincies en waterschappen.

"Ook de komende maanden zullen vluchtelingen naar Nederland blijven komen", schrijven de decentrale overheden in hun brief. Daarom is het volgens hen cruciaal dat de spreidingswet toch behandeld wordt. Daarvoor zijn wel een aantal wijzigingen nodig om het uitvoerbaar te maken, voegen de organisaties toe.

Klimaataanpak

Vakbonden, natuurorganisaties en bedrijfsleven richten zich in hun oproep aan het parlement specifiek op de klimaataanpak van het kabinet, die volgens hen niet gepauzeerd mag worden.

"Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid", laat werkgeversorganisatie VNO-NCW namens twintig andere partijen, waaronder ook de decentrale overheden, weten in een oproep.

Volgens de organisaties doen talloze burgers en bedrijven hun best om te verduurzamen. De focus ligt daarbij op de uitvoering, maar daarvoor is duidelijkheid en stabiliteit nodig vanuit de beleidskant, zeggen de verschillende partijen.

Rutte

Demissionair premier Rutte heeft zelf ook al drie onderwerpen genoemd die wat hem betreft niet beïnvloed moeten worden door de val van het kabinet. Het gaat om "dossier Groningen", de afhandeling van het kinderopvangtoeslagschandaal en hulp aan Oekraïne.