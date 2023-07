Pogacar blij met 'kleine zege' op Vingegaard: 'Meer en meer favoriet'

"Het is geen etappezege, maar wel een kleine overwinning", sprak een tevreden Tadej Pogacar na de negende etappe van de Tour de France, waarin hij opnieuw een tikje uitdeelde aan geletruidrager Jonas Vingegaard. De Sloveen kwam op de top van de iconische Puy de Dôme acht seconden eerder over de streep dan de Deen, die de rustdag ingaat met niet meer dan zeventien seconden voorsprong op zijn naaste belager. Relax tot de laatste klim Na de eerste Pyreneeënrit, waarin Vingegaard een klap uitdeelde, bedroeg het verschil nog 53 seconden. Donderdag wist Pogacar het verschil al terug te brengen tot 25 tellen. "Jonas oogde sterk, maar ik voelde me zeer goed vandaag", zei Pogacar. "Het was redelijk relax, tot aan de laatste klim. Toen voelde ik gelijk dat mijn benen goed waren. Maar ik heb gewacht met aanvallen tot de laatste anderhalve kilometer, gewoon voor de zekerheid. Ik had een goede dag."

De reacties van geletruidrager Jonas Vingegaard en naaste belager Tadej Pogacar na de negende etappe van de Tour de France. - NOS

Vingegaard moest dus opnieuw zijn meerdere erkennen in Pogacar. "Tadej was ongelooflijk sterk en beter op het einde. Hij verdient het daarom om acht seconden op mij te pakken", stelde de Jumbo-Visma-kopman. "Het wordt nog een hevige strijd en ik zal moeten blijven vechten om het geel tot in Parijs te behouden." 'Pogacar in favorietenrol' Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, moest ook erkennen dat Pogacar beter was vandaag. Sterker nog: "Hij is heel sterk en komt meer en meer in de favorietenrol terecht."