Van Vleuten richt zich na Giro-winst op Tour: 'Geen mooier jaar om te stoppen'

"Ik heb nog heel veel energie om te trainen, om te koersen en ik geniet er nog heel veel van. En als ik ook maar een seconde zou twijfelen, kijk ik naar de strepen die op mijn trui staan. Dan weet ik dat er geen mooier jaar is om te stoppen. Daarbij vind ik het heel fijn dat ik de beslissing zelf maak om te stoppen en dat het niet mijn lichaam is dat voor mij beslist."

Met de Giro-winst heeft de Movistar-renster acht grote rondes op haar palmares. Met nog ruimte voor een negende. Daarna zit het erop. Na de Tour de France deze zomer en de WK stopt Van Vleuten. Maar daar is ze nu nog niet mee bezig. "Ik ben totaal nog niet de dagen aan het aftellen, of dat ik op mijn laatste adem loop", zegt ze.

Dat Van Vleuten de beste is in de Giro op haar 40ste, verbaast haar niet per se. "Niet in combinatie met de leeftijd. Maar het verbaast me wel een beetje hoe ik hier weer aan de start stond. Mijn niveau was veel hoger dan in het voorjaar en in de Vuelta. Daardoor heb ik elke dag met plezier kunnen koersen. Zonder zenuwen, heel veel genoten. En dat is wat ik mezelf ook heel erg gunde."

Hoog niveau

"Er was hier een heel goed startveld", vervolgt Van Vleuten. "Demi (Vollering, red.) was er niet, maar er waren genoeg andere meiden die zich elke dag in het gevecht mengde. Ik had bijna elke dag wel een andere concurrente bergop."

"Vooraf dacht ik dat de Giro misschien niet zwaar genoeg zou zijn. Maar ik kan zeggen: die was zwaar genoeg! Het overtrof mijn verwachtingen, het had elke dag ingrediënten om koers te maken. De laatste twee dagen heb ik rustig aan kunnen doen, maar daarvoor was het echt heel pittig."