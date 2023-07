Minstens 300 migranten vermist tussen Senegal en de Canarische Eilanden

Ten minste 300 migranten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische Eilanden zijn vermist. Dat meldt de hulporganisatie Walking Borders.

Volgens de organisatie zaten de migranten in drie verschillende boten. In één boot zaten 65 mensen, in een tweede 50 tot 60 en in een derde ongeveer 200 mensen, zegt Helena Maleno van Walking Borders tegen persbureau Reuters.

De boten zouden eind juni zijn vertrokken vanuit het dorp Kafountine, in het zuiden van Senegal. Vanaf daar is het ongeveer 1700 kilometer varen naar het Spaanse eiland Tenerife, een van de Canarische Eilanden.

De families van de inzittenden hebben sinds hun vertrek niets meer vernomen, zegt Maleno. "Ze zijn erg bezorgd. Het zijn ongeveer 300 mensen uit dezelfde regio van Senegal. Zij zijn vertrokken vanwege de instabiliteit in het land."

In Senegal vielen in juni negen doden bij protesten tegen de veroordeling van oppositieleider Ousmane Sonko. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar: