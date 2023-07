Verstappen verovert dit seizoen desnoods in zijn eentje twee wereldtitels

"Natuurlijk willen we samen die titel veroveren, maar ik denk dat ik het op dit moment ook wel alleen kan", aldus Verstappen, die op de hoogte is van het statistische feitje.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is de enige die nog WK-pretenties kan koesteren: hij staat tweede in het klassement. Het astronomische gat bedraagt inmiddels 99 punten. De consequentie: zelfs als de Mexicaan vanaf nu alle GP's en sprintraces wint en elke race het punt pakt voor de snelste ronde, wordt Verstappen kampioen als hij meteen achter zijn stalgenoot over de streep komt.

Hij zal het niet van plan zijn, maar nu hij ook de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft gewonnen kán Max Verstappen het vanaf nu elke Formule 1-race dit seizoen rustig aan doen. Winnen is niet meer nodig; elk grand prix-weekend tweede worden volstaat voor titelprolongatie. Het kampioenschap is na slechts 10 van de 22 grand prix-weekends gedegradeerd tot een rekensommetje.

Verstappen oordeelt hard over de dip van de Mexicaan. "Ik weet niet wat er precies mis ging, maar met deze auto hoor je altijd bij de snelste tien te kwalificeren." Pérez is schuldbewust. "Ik duik morgen meteen in de simulator. Het moet beter, maar het gaat om details."

De kans dat Pérez de klus klaart, is nihil. Niet alleen oogt de kloof onoverbrugbaar; Checo is ook nog eens hopeloos uit vorm. Voor de vijfde keer op rij miste hij de boot in de kwalificatie.

"Mijn start was oké, maar vervolgens werd ik eraf geduwd door Esteban Ocon. Ik raakte Nico Hülkenberg, verloor plekken, moest veel terrein goedmaken en daardoor sleten mijn banden. Vervolgens hadden we pech met de safetycar. Slechte timing: ik had net nieuwe banden gehaald. Het mocht vandaag niet zo zijn. Er zat niet meer in. Het was heel moeilijk om mezelf door het veld heen te worstelen."

Wie vijf keer achtereen buiten de toptien moet starten, wordt geen kampioen en rijdt met een deuk in het zelfvertrouwen. Terwijl Verstappen met speels gemak de polepositions en racezeges aaneen rijgt, moet Pérez voortdurend in gevecht met Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren en Alpine. Hij stuurde zijn RB19 weliswaar in de Britse grand prix van de vijftiende naar de zesde plaats, maar overtuigend was het weer niet.

Ik hoor geruchten dat ze me willen vervangen, maar het interesseert me geen barst.

Ondanks de reeks magere prestaties staat Pérez' positie bij Red Bull Racing niet onder druk. "De teamleiding heeft nog steeds honderd procent vertrouwen in me. Ze weten wat ik kan. Ik hoor geruchten dat ze me willen vervangen, maar het interesseert me geen barst en ik maak me geen zorgen. Ik weet hoe het werkt in de Formule 1. Als mijn zaterdagen beter worden, komt het goed. Het seizoen is nog lang."

Kleineren

Het neemt niet weg dat Verstappen zijn secondant kleineert. De regerend kampioen leidt het onderlinge duel met 8-2. Verstappen boekte zijn zesde GP-zege op rij en was na de race amper bezig met het lot van zijn stalgenoot.

"Heel verrassend dat de McLarens zo snel waren", aldus Verstappen na afloop. "Het was geen gemakkelijke zege. Mijn start was beroerd. Ik had veel wielspin, zat een paar ronden achter Lando Norris. Toen ik hem voorbij was, duurde het lang voor ik een gat sloeg en de race naar mijn hand kon zetten."

"Aan het eind was het ook lastig. We kozen in de slotfase voor de zachte band en ik dacht dat dat de goede keuze was. Maar het reed niet lekker. Dat hadden we denk ik anders moeten doen. Met de harde banden kun je meer pushen."