Avondklok zit Djokovic dwars op Wimbledon, Roeblev voor het eerst kwartfinalst

Omdat er tijdens het grastoernooi in Engeland niet tot later dan 23.00 uur getennist mag worden vanwege overlast voor de omwonenden, werd het duel na de tweede set stilgelegd. Morgen dus het vervolg.

Hurkacz, achttiende op de ranking, maakte het de nummer twee van de wereld absoluut niet makkelijk. Het mondde uit in twee buitengewoon vermakelijke sets (in de eerste kreeg Hurkacz zelfs vijf setpoints) die nipt gewonnen werden door Djokovic.

Boeblik (26ste op de ranking), die Roeblev recent nog versloeg in de finale van het grastoernooi in het Duitse Halle, wisselde hoogstandjes en aces (39 in totaal) in hoog tempo af met dubbele fouten (liefst 14) en rare missers. Met twee dubbele fouten op rij besloot de in Rusland geboren Kazak de eerste set.

Roeblev speelde degelijk, noteerde maar 21 missers en werd niet gebroken, maar toch werd het een vijfsetter doordat Boeblik in de vierde set twee matchpoints wegwerkte. In de vijfde en laatste set was hij te wisselvalig, waarvan Roeblev profiteerde.