Wimbledon-sprookje 16-jarige Andreeva duurt voort, Pegula kwartfinaliste

Er ontpopt zich een klein wonder op Wimbledon: de pas 16-jarige Mirra Andreeva is door naar de vierde ronde. De Russin, 102de op de wereldranglijst, wist haar derderondepartij tegen landgenote Anastasia Potapova (24ste van de wereld) te winnen: 6-2, 7-5. Andreeva is de op twee na jongste tennisster in de afgelopen 25 jaar die zich bij de laatste zestien voegt op Wimbledon. In 2019 haalde Coco Gauff als 15-jarige de achtste finales. In mei haalde Andreeva ook al de derde ronde op Roland Garros, waardoor ze flink steeg op de wereldranglijst. Ze begon het jaar buiten de top-300. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Madison Keys. De Amerikaanse nummer 18 van de wereld bereikte op alle grandslamtoernooien al eens de kwartfinales. In 2017 verloor ze de finale van de US Open.. Pegula Superieur Jessica Pegula (vierde van de wereld) won ook en is al door naar de kwartfinales. De Amerikaanse had weinig te duchten van Lesja Tsoerenko en won eenvoudig: 6-1, 6-3.

Jessica Pegula - ANP

Pegula, vierde op de wereldranglijst, deed er in de eerste ronde nog drie sets over, maar in de volgende rondes was ze superieur. Die lijn trok ze knap door. Tsoerenko had de vier uur-durende partij van de vorige ronde nog duidelijk in haar benen. Behalve het slot, waar de Oekraïnse het Pegula nog even lastig maakte, waren de verhoudingen dus duidelijk. Pegula heeft op elk grandslamtoernooi nu de kwartfinales bereikt. Ze strijdt met Markéta Vondrousová (32ste) om haar eerste halvefinaleplaats.