Pegula verslaat Tsoerenko en is nu ook op Wimbledon kwartfinaliste

Jessica Pegula is op Wimbledon voor het eerst doorgedrongen tot de laatste acht. De Amerikaanse had weinig te duchten van Lesja Tsoerenko en won eenvoudig: 6-1, 6-3.

Pegula, vierde op de wereldranglijst, deed er in de eerste ronde nog drie sets over, maar in de volgende rondes was ze superieur. Die lijn trok ze knap door. Tsoerenko had de vier uur-durende partij van de vorige ronde nog duidelijk in haar benen.

Behalve het slot, waar de Oekraïnse het Pegula nog even lastig maakte, waren de verhoudingen dus duidelijk. Pegula heeft op elk grandslamtoernooi nu de kwartfinales bereikt. Ze strijdt met Markéta Vondrousová (32ste) om haar eerste halvefinaleplaats.