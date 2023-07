Rafaela wil D66 leiden bij EU-verkiezingen, neemt het op tegen Belhaj

Samira Rafaela stelt zich verkiesbaar als lijsttrekker van D66 bij de Europese verkiezingen in 2024. De D66-delegatieleider in de EU maakte dat vandaag bekend op een D66-bijeenkomst in Amsterdam.

Ze gaat hiermee de concurrentie aan met partijgenoot en Tweede Kamerlid Salima Belhaj, die in mei aankondigde lijsttrekker in het Europees Parlement te willen worden.

In een brief aan de leden schrijft Rafaela dankbaar te zijn voor de afgelopen vier jaar. Ze zegt fouten te hebben gemaakt, maar ook successen te hebben geboekt. "In deze periode ben ik ook gegroeid, als persoon en als D66-politica." Daarom wil Rafaela nu graag lijsttrekker worden, zegt ze.

Rafaela wil zich in een tweede termijn graag inzetten voor een "rechtvaardige en inclusieve samenleving". Ook benadrukt ze het belang van actie op het gebied van klimaattransitie, een humaan asielbeleid en een toegankelijke arbeidsmarkt. Volgens Rafaela moet daarbij ook een taboe overboord: het heffen van EU-belastingen.

Opvolger Sophie in 't Veld

Rafaela is sinds vorige maand delegatieleider van D66 in het Europees Parlement, nadat Europarlementariër Sophie in 't Veld bekendmaakte naar Volt over te stappen. In 't Veld was sinds 2004 lijsttrekker in het Europees Parlement voor D66.

Vorig jaar kwam Rafaela onder vuur te liggen na beschuldigingen van "intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging" die zouden hebben geleid tot een "onveilige werksfeer", berichtte NRC op basis van vertrouwelijke documenten.

Rafaela liet toen aan het bestuur van D66 weten dat ze uit de partij wilde stappen, maar deed dit uiteindelijk niet.

Wel tekende Rafaela bezwaar aan tegen het oordeel van de integriteitscommissie van D66, die de klachten als gegrond verklaarde. De geschillencommissie van de partij gaf haar gelijk, en noemde het onderzoek onzorgvuldig.