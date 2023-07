Verstappen boekt zesde Formule 1-zege op rij; ook op Silverstone is hij de beste

Ook Oscar Piastri, in de andere McLaren, probeerde aan Verstappen voorbij te gaan. Dat lukte echter niet. Verder naar achteren ging Hamilton even van de baan, maar hij kon snel terugkeren op de negende positie.

Bovendien is het de zesde zege op rij van Verstappen in de Formule 1. Lando Norris en Lewis Hamilton maakten het podium compleet.

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Het is zijn tweede overwinning op het circuit van Silverstone, nadat hij in 2020 ook al een extra race in teken van het 70-jarig jubileum van de Formule 1 wist te winnen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de vijfde ronde van de wedstrijd pakte Verstappen de kop terug. Achter hem en Norris waren er meer stevige gevechten gaande. Charles Leclerc deed alles om George Russell achter zich te houden, en ook Fernando Alonso en Hamilton gingen stevig met elkaar in duel.

Verder in het achterveld ging het mis voor Nico Hülkenberg. De Haas-coureur reed zijn vleugel stuk op de Red Bull van Sergio Pérez. Voor Esteban Ocon was de race in de tiende ronde helemaal klaar vanwege een mechanisch probleem. Ondertussen controleerde Verstappen het gat op de McLarens van Norris en Piastri.

Turen op de regenradar

Na elf ronden was er onduidelijkheid over wat het weer ging doen. Sommige teams meldden dat het even zou gaan regenen, andere rijders kregen te horen dat de bui net langs de baan zou trekken. Voor Verstappen was de wind wel een probleem. Hij gaf op de radio regelmatig aan dat het lastig was om de wagen op de weg te houden.