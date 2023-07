Ook code oranje voor Friesland, problemen bij ontruiming festivals

Ook voor Friesland geldt nu code oranje van 16.00 tot 19.00 uur, meldt het KNMI. Eerder gaf het weerinstituut al code oranje af voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg omdat er zware onweersbuien worden verwacht.

In de westelijke helft van het land - behalve in Zeeland - geldt tot het begin van de avond code geel. Er is kans op zware windstoten, van 60 tot 75 kilometer per uur en in het oosten van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook wordt er hagel verwacht. In het oosten kunnen volgens het KNMI hagelstenen van 2 tot 4 centimeter vallen.

De omgeving van Zwolle heeft al te maken met een flinke onweersbui, ook in Friesland gaat het los en vanuit het zuiden trekt een groot onweersgebied richting het noordoosten. Op beelden op sociale media is te zien dat in de omgeving van Heerlen en Zwolle flinke hagelstenen zijn gevallen.

Het KNMI waarschuwt voor schade als gevolg van grote hagelstenen, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan door veel neerslag in korte tijd.

Problemen bij festivals

Eerder vandaag werd al bekend dat de festivals Awakenings, Bospop en Wildeburg zijn afgelast vanwege het verwachte noodweer. Bezoekers van festival Wildeburg in de Noordoostpolder klagen dat ze niet weg kunnen komen. Ze kregen om 13.00 uur de mededeling dat iedereen moest vertrekken van het festivalterrein.

Bezoekster Leoni baalt dat dit besluit niet eerder is genomen. "We staan al twee uur vast op het parkeerterrein, maar zijn nog geen meter opgeschoten." Ze denkt dat het komt omdat de wegen rond het festivalterrein de stroom auto's niet kunnen verwerken. Het festival werd door meer dan 10.000 mensen bezocht.

Leoni vraagt zich af of iedereen die vertrekt wel veilig de weg op kan. Ze vermoedt dat een aantal bezoekers onder invloed van drank of drugs is. Ondertussen begint het te stormen.