Onweer in noorden en oosten, code oranje voor Brabant en Limburg opgeheven

Aan het begin van de avond is er in het oosten en noorden van het land nog sprake van onweersbuien. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is code oranje inmiddels opgeheven. Hier geldt nu code geel.

De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht zijn alweer groen. Eerder vandaag gaf het KNMI code oranje af voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg omdat er zware onweersbuien werden verwacht.

In het oosten en noorden worden nog zware buien met plaatselijk hagel en zware windstoten verwacht. Er kunnen volgens het KNMI hagelstenen van 2 tot 4 centimeter vallen. Het weerinstituut waarschuwt voor schade als gevolg van deze grote hagelstenen, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan door veel neerslag in korte tijd.

Onder andere Zwolle, Rotterdam en Amsterdam kregen te maken met onweersbuien. Ook in Friesland ging het los.