PSV meldt zich aan kop na moeizame zege en vier afgekeurde goals

Een wisselvallig PSV heeft in eigen huis gewonnen van Fortuna Sittard. Zes keer ging de bal over de doellijn van de Limburgse keeper, maar vier keer werd het doelpunt afgekeurd. Het werd daarom 2-0.

In een leeg Philips Stadion oogde de wedstrijdselectie van PSV ook smaller dan gebruikelijk. Mohamed Ihattaren en Philipp Max ontbraken vanwege een blessure en Timo Baumgartl en Armindo Bruma zijn druk met een tijdelijke transfer.

Als oplossing wilde PSV spelers van Jong PSV op de bank laten plaatsnemen, maar de uitslagen van hun coronatest waren niet op tijd binnen. Daarom zaten er maar vier veldspelers op de PSV-bank.

Zahavi weer belangrijk

Eran Zahavi trok zich daar niets van aan. De ervaren spits, die doordeweeks bij zijn debuut tegen Rosenborg direct goed was voor een doelpunt en een assist, stuurde in de vijfde minuut Donyell Malen de diepte in. De aanvaller omspeelde de keeper en schoot raak.

In de eerste helft lukte het de PSV'ers nog vier keer om te scoren, maar alle vier de keren werd het doelpunt afgekeurd. Twee keer overduidelijk terecht, twee keer nadat de VAR de beelden nog eens goed had bekeken.