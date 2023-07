Vanavond op tv: Kuiken en Klaver over linkse samenwerking • Spanning in Brussel over Natuurherstelwet

Nek-aan-nekrace in Brussel in aanloop naar stemming Natuurherstelwet

Spanning in Brussel. Over een paar dagen stemt het Europees Parlement over de veelbesproken Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Wij spraken de afgelopen dagen met Europarlementariërs die het beeld bevestigen dat het aannemen of afwijzen van de wet aankomt op enkele stemmen.