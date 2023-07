Van Vleuten viert in laatste profjaar vierde Giro-zege en zwaait rivale Bastianelli uit

Met haar vierde triomf in totaal komt Van Vleuten op gelijke hoogte met Anna van der Breggen, die de Ronde van Italië in 2015, 2017, 2020 en 2021 op haar naam schreef.

Annemiek van Vleuten heeft na succes in 2018, 2019 en 2022 ook haar vierde eindzege in de Giro Donne te pakken. De leidende positie van de 40-jarige Nederlandse kwam in de slotrit van de grote Italiaanse ronde van Sassari naar Olbia niet meer in gevaar.

Twee maanden later toonde wereldkampioene Van Vleuten in Italië, bij afwezigheid van Vollering, haar suprematie door de tweede (haar 100ste UCI-overwinning), zesde en zevende etappe te winnen.

Van Vleuten is in het shirt van Movistar bezig aan haar laatste jaar als prof en behoort nog altijd tot de beste wielrensters van het peloton. In mei won ze de Vuelta Femenina, al ondervond ze in Spanje hevige concurrentie van Demi Vollering.

Van Vleuten stopt aan het einde van het jaar, voor een andere wielergrootheid zit haar profloopbaan er na vandaag op. Marta Bastianelli, winnares van de Ronde van Vlaanderen (2019), Gent-Wevelgem (2018) en natuurlijk het wereldkampioenschap in 2007, werd voor de start in Sassari op bijzondere wijze geëerd door haar collega's.

Voor Van Vleuten gaat de blik na haar nieuwe Italiaanse succes op de Tour de France Femmes, die 23 juli van start gaat. In augustus staan vervolgens de WK wielrennen in Glasgow op het programma.

De rappe Bastianelli zat de Nederlandse toppers regelmatig dwars in de belangrijkste wedstrijden. Dat begon al in 2007, toen ze als 20-jarig broekie Vos klopte in de sprint bij het WK in Stuttgart.

Ook bij het EK in Glasgow in 2018 was Bastianelli Vos te snel af en zo zegevierde ze het jaar daarop in haar kampioenstrui in de Ronde van Vlaanderen. Toen versloeg ze Van Vleuten in een lange sprint.