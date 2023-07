Van Vleuten pakt in haar laatste profjaar voor de vierde keer Giro-eindzege

Annemiek van Vleuten heeft na succes in 2018, 2019 en 2022 ook haar vierde eindzege in de Giro Donne te pakken. De leidende positie van de 40-jarige Nederlandse kwam in de slotrit van Sassari naar Olbia niet meer in gevaar. De etappezege ging naar Chiara Consonni (UAE).

Met haar vierde triomf in totaal komt Van Vleuten op gelijke hoogte met Anna van der Breggen, die de Ronde van Italië in 2015, 2017, 2020 en 2021 op haar naam schreef.

Van Vleuten is in het shirt van Movistar bezig aan haar laatste jaar als prof en behoort nog altijd tot de beste wielrensters van het peloton. In mei won ze de Vuelta Femenina, al ondervond ze in Spanje hevige concurrentie van Demi Vollering.