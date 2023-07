Na reis van 24 uur werken Oranjevrouwen eerste training in Australië af

Het Nederlands vrouwenelftal is geland in Australië. Zondagochtend lokale tijd zijn de Oranjevrouwen na een reis van bijna 24 uur aangekomen in Sydney. Daar stond 's middags direct een eerste korte training op het programma. Op het veld van Sydney FC, waar de ploeg van bondscoach Andries Jonker zich de komende anderhalve week voorbereidt op het WK. Verdedigster Dominique Janssen keek er op het vliegveld al naar uit om meteen het veld op te gaan. "Het is superfijn dat we comfortabel zijn gevlogen. Ik zei net al: ik heb er heel veel zin in. Lekker bewegen." In de Australische zon werd er voornamelijk gerekt, gestrekt en uitgelopen na de lange reis. Jonker hoopt dat zijn ploeg zo snel mogelijk in het ritme komt. "We proberen voor het grootste deel van de dag wakker te blijven", zei Jonker na de training. "Na de training gaan we een uurtje slapen. Daarna wandelen, eten en dan vroeg naar bed. We moeten zo snel mogelijk in het ritme van dit land zien te komen."

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Van alle gespeelde wedstrijden zijn samenvattingen te zien op de site en in de NOS-app. Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).