Vuurwerkverbod in aanloop naar Franse nationale feestdag

In Frankrijk geldt vanaf vandaag tot komende zaterdag een vuurwerkverbod. Dat is een dag na 'Quatorze Juillet', 14 juli, de nationale feestdag in het land. Het besluit volgt op de grootschalige rellen van de afgelopen week.

In een decreet dat de Franse overheid vandaag naar buiten brengt staat dat de "verkoop, het bezit en vervoer" van vuurwerk wordt verboden tot 15 juli. Gemeenten die van plan zijn vuurwerk te gebruiken bij het feest vallen niet onder het verbod.

Volgens de Franse premier Borne is de maatregel nodig om een "ernstige verstoring van de openbare orde tijdens de 14-juli-festiviteiten te voorkomen". Borne kondigde deze week al aan dat ze met extra veiligheidsmaatregelen zou komen.

Rellen

In Frankijk ontstonden grootschalige rellen nadat een agent de 17-jarige Nahel bij zijn aanhouding had doodgeschoten. Nachtelijke protesten liepen door heel het land uit op confrontaties met de politie, waarbij agenten met vuurwerk werden bekogeld.

Hoewel er normaal gesproken door particulieren ook geen vuurwerk mag worden afgestoken op 14 juli, mag het dan wel verkocht worden. Om te voorkomen dat Fransen nu op een andere manier aan bijvoorbeeld vuurpijlen komen, wordt er extra gecontroleerd aan de grens met België.