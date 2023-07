Rikkie Kolle wint als eerste trans vrouw de titel Miss Nederland

Kolle is in de Nederlandse modellenwereld geen onbekend gezicht. Ze deed in 2018 ook al mee aan het televisieprogramma Holland's Next Top Model. Daarin bereikte ze uiteindelijk de finale. Ze was de tweede transgender vrouw die aan het programma meedeed: in 2015 won Loiza Lamers het programma.

De 22-jarige Rikkie Kolle is verkozen tot Miss Nederland 2023. Ze is daarmee de eerste transgender vrouw die deze titel behaalt.

Naast de gebruikelijke felicitaties zijn er op sociale media ook transfobe commentaren te lezen. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het mij helemaal niets doet", zei Kolle vorig jaar al over dat soort reacties in een interview met Robbert Rodenburg.

En ook op de site van Miss Nederland schrijft zij dat zij als geen ander weet "hoe het is om je alleen te voelen en niet omringd te zijn door alleen maar positieve gedachtes". Ze stelt dat ze inmiddels sterker in haar schoenen staat en zich wil inzetten "voor alle kleine Rikkie's die te maken krijgen met afwijzing uit hun familie, hun transitie naar de persoon die zij verlangen te zijn".

Tweede trans vrouw bij Miss Universe

Kolle mag een jaar lang de titel Miss Nederland voeren en doet mee aan de verkiezing van Miss Universe in El Salvador. Ze is de tweede transgender vrouw die deelneemt aan de internationale verkiezing. Het Spaanse model Angela Ponce kwam in 2018 voor haar land uit in de finale.

De eerste trans vrouw die meedeed aan een nationale verkiezing was Jenna Talackova in Canada in 2012. Zij werd aanvankelijk geweigerd door de nationale organisatie, maar mocht uiteindelijk toch meedoen. Zij kwam niet verder dan de nationale finale.

Miss Universe wordt sinds 1952 jaarlijks georganiseerd. Tot nu toe won één Nederlandse de prijs: Angela Visser in 1989.