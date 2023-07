Vier keer roeigoud voor Nederland bij wereldbekerwedstrijden in Luzern

Florijn deed wat van haar verwacht werd: winnen. De manier waarop ze de rest van het veld haar wil oplegde, was indrukwekkend. Florijn (25) veroverde op de Spelen van 2021 zilver in de vier-zonder en maakte daarna een succesvolle overstap naar de skiff.

Twellaar en Broenink werden in 2020 Europees kampioen en veroverden in 2021 zilver bij de EK en bij de Spelen. Vorig jaar werden ze gescheiden: Twellaar won in de skiff goud op de EK en zilver op de WK en Broenink zat in de dubbelvier die bij de WK vierde werd. Onlangs stapten ze weer met zijn tweeën in de dubbeltwee.