Nederlandse volleyballers uitgeschakeld in Nations League na pijnlijke nederlaag

De Nederlandse volleyballers zijn er niet in geslaagd de kwartfinales van de Nations League te halen. Oranje zou bij een zege op Slovenië zeker zijn van een plek in de top-8, maar verloor in Pasay City met 0-3 (20-25, 30-32, 22-25).

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza maakte in de eerste set veel te veel fouten. In de tweede set kwam Oranje agressiever voor de dag en was de ploeg een stuk minder slordig.

Dankzij een sterke fase van Nimir Abdelaziz kwam Oranje van 17-21 op 23-21, maar na vier gemiste setpunten ging de set naar Slovenië. Nederland kwam die klap niet meer te boven en stond in de derde set nooit aan de goede kant van de score.