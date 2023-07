Meer dan vijftig mensen naar ziekenhuis gebracht tijdens grote rave in Berlijn

In het centrum van Berlijn zijn gisteren ruim 150 bezoekers van een enorme straatrave behandeld door de medische diensten. 51 van deze bezoekers moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.

Waarom ze naar het ziekenhuis moesten, is in de meeste gevallen niet duidelijk. Een vrouw viel uit een lantaarnpaal en raakte gewond. Het was ook zeer heet in de binnenstad, waar de temperatuur opliep tot ruim 30 graden. Deze warmte, maar ook drank- en drugsgebruik hebben mogelijk een rol gespeeld bij een deel van de ziekenhuisopnames.

Op Rave The Planet kwamen volgens de politie meer dan 200.000 feestvierders af. Zij luisterden naar dj's die op vrachtwagens en op platte karren door de stad werden gereden.

Niet naakt

De politie had ongeveer duizend agenten ingezet om het evenement in goede banen te leiden. Er deden zich volgens de politie geen noemenswaardige incidenten voor, meldt Berliner Zeitung.

Vanwege de hitte, hadden meerdere bezoekers hun kleren uitgetrokken. De politie riep bezoekers via Twitter op om niet naakt of vrijwel naakt rond te lopen. "Doe uw kleren niet uit bij Rave The Planet. Deelnemers hebben zich bij ons beklaagd."

Love Parade

Rave The Planet is de officieuze opvolger van de Love Parade. Dat festival werd tot 2010 jaarlijks georganiseerd en trok op zijn hoogtepunt in 2008 1,6 miljoen bezoekers. Het werd na 2010 nooit meer georganiseerd nadat tijdens de editie van dat jaar in Duisburg 21 mensen om het leven waren gekomen door gedrang in een tunnel.

De organisatie noemt Rave The Planet overigens geen feest maar "een politieke demonstratie voor vrede en het behoud van elektronische muziek en clubcultuur". Het is bij lange na niet het grootste technofeest dat tegenwoordig wordt gehouden. Zo trok de Zurich Street Parade vorig jaar 850.000 bezoekers.