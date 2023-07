Awakenings en Bospop afgelast vanwege dreigend noodweer: 'Veiligheid boven alles'

Festivals Awakenings en Bospop zijn afgelast vanwege het voorspelde noodweer. Gisteravond gaf het KNMI code oranje af voor onder meer Limburg en Noord-Brabant vanwege onder meer zware onweersbuien en hagelstenen.

De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en het KNMI adviseerden het festival na overleg met de burgemeester niet te laten doorgaan. "De situatie is te onvoorspelbaar. Buien kunnen zich snel verplaatsen, dan gaan veiligheid boven alles", aldus een woordvoerder. "Uiteindelijk is het aan Awakenings zelf om het besluit te nemen."

De organisatie van technofestival Awakenings schrijft dat ze de beslissing nemen "met pijn in het hart", maar dat het noodzakelijk is vanwege het verwachte slechte weer. "Het belangrijkste is om jullie veiligheid op het terrein te waarborgen en onder deze omstandigheden kunnen we dat niet garanderen."

Het festival in het Brabantse Hilvarenbeek trekt ruim 100.000 bezoekers in drie dagen.

Balen

Kort daarvoor maakte Bospop bekend dat dat festival ook vandaag niet doorgaat. "Vanwege dit extreme weer is uit veiligheidsoverwegingen door de lokale overheid in overleg met de organisatie besloten het Bospop festival vandaag af te gelasten", schrijft de festivalleiding in een bericht.

Aanwezigen wordt gevraagd zo snel en rustig mogelijk de camping te verlaten. Zo'n 50.000 mensen bezoeken jaarlijks het festival. "Wij balen ontzettend dat het festival niet doorgaat, maar iedereens veiligheid gaat boven alles."