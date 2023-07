Zelfs als Sjachtar in Dirkshorn oefent tegen AZ, is de oorlog in Oekraïne nooit ver weg

Als de winnares van The Voice Kids in Oekraïne, Veronika Morska, even later het volkslied zingt en er een minuut stilte in acht wordt genomen, zijn de ruim tweeduizend toeschouwers muisstil.

Als Sjachtar voetbalt, is de oorlog met Rusland nooit ver weg. Dat blijkt als de Oekraïense voetballers bij de opkomst allemaal een blauw-gele vlag over het lichaam hebben gedrapeerd.

Op de voetbalvelden van amateurclub vv Dirkshorn klinkt zaterdagmiddag Oekraïens, Russisch, Nederlands en Engels. Sjachtar Donetsk is in het land ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. En de landskampioen van Oekraïne staat sinds kort onder leiding van een Nederlandse trainer: Patrick van Leeuwen (53), die deze middag communiceert in een mengelmoes van talen.

"Dat levert directe plaatsing voor de groepsfase van de Conference League op en misschien wel Europa League-poulefase. Daarnaast waren er positieve kritieken over de manier van spelen en over de manier waarop spelers zich ontwikkelden die bij andere clubs niet echt de kans kregen", legt Van Leeuwen uit.

Van Leeuwen, die zelf een bescheiden voetballoopbaan bij Sparta Rotterdam en Helmond Sport had, maar komend seizoen als hoofdtrainer in de Champions League staat, werkte afgelopen seizoen ook in Oekraïne. Toen nog bij Zorja Loehansk, waarmee hij een knappe derde plaats behaalde.

Dat hij opnieuw werkt in een land dat in oorlog is, deert hem ogenschijnlijk nauwelijks. Zelf was hij er nooit in gevaar, vertelt hij na het 3-3 gelijkspel, waarin AZ drie keer een voorsprong weggeeft. "Nee, ik heb nooit dreigende situaties gehad. Rondom je heen hoor je de geluiden wel, soms is dat ook van het luchtafweergeschut. Het is een veilig gevoel dat dat z'n werk doet."

"Bij mijn vorige club heb ik wel meegekregen dat in de directe omgeving van spelers mensen gewond raakten of mensen omkwamen, die in het leger zaten. Je probeert de speler te ondersteunen en om hem aan te geven wat de beste keuzes zijn op dat moment."