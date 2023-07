BBC schorst presentator die beschuldigd wordt van betalen tiener voor naaktfoto's

Een bekende presentator van de BBC is voorlopig van televisie gehaald vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De presentator, van wie de naam niet bekendgemaakt is, zou een toen 17-jarige in totaal 35.000 pond (ruim 40.000 euro) hebben betaald om zelfgemaakte seksueel getinte foto's te sturen.

De BBC laat in een verklaring weten de beschuldigingen serieus te nemen. "We hebben robuuste interne processen om proactief om te gaan met zulke beschuldigingen." De omroep zegt sinds mei op de hoogte te zijn van een klacht tegen de presentator. "Nieuwe aantijgingen kwamen donderdag voor ons aan het licht. Die waren van een andere aard. Naast ons eigen onderzoek, hebben we ook contact gehad met externe autoriteiten."

Minister van Cultuur Lucy Frazer zei eerder vandaag over de zaak gesproken te hebben met BBC-topman Tim Davie. "Hij heeft mij verzekerd dat de BBC het snel en voorzichtig zal onderzoeken."

Drank en drugs

De moeder van de tiener zegt tegen The Sun dat er met het geld drank en drugs werd gekocht en haar kind zo een crackverslaving ontwikkelde. Het vermeende slachtoffer, nu 20, zou drie jaar lang geld hebben gekregen in ruil voor de foto's. Ook zou de presentator in zijn ondergoed hebben gevideobeld met de tiener.

"Ik vond hem op tv altijd leuk om te zien, dus ik was geschokt toen ik hem in zijn ondergoed op de telefoon van mijn kind zag. Ik herkende hem meteen", aldus de moeder tegen The Sun. Volgens haar probeerde de BBC-ster zijn identiteit nooit te verbergen. Zo zou hij gewoon foto's sturen van zichzelf op zijn werk.

Publieke ontkenningen

Het gezin zou al op 19 mei een klacht hebben ingediend bij de BBC en hebben gesmeekt om te stoppen met het sturen van geld. Vervolgens raakten ze zo gefrustreerd dat er niets met de klacht werd gedaan, dat ze The Sun benaderden om hun verhaal te doen, in de hoop er meer ruchtbaarheid aan te geven.

Inmiddels schrijven alle Britse kranten over de zaak, wat voor de BBC de druk opvoerde om actie te ondernemen. Priti Patel, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, reageerde ook op de rel. Zij vond de aanvankelijke reactie van het mediabedrijf "belachelijk" en riep op tot een "volledig en transparant onderzoek". "De BBC is een verklaring schuldig aan het land dat hen financiert."

Na het eerste bericht van The Sun over deze zaak ontkenden diverse BBC-presentatoren direct enige betrokkenheid. "Jammer voor de haters, maar ik ben het niet", reageerde Gary Lineker. Jeremy Vine schreef in een reactie dat hij "ernaar uitziet maandag mijn radioshow te presenteren" en het dus ook niet is. Ook Nicky Campbell en Rylan Clark ontkenden op sociale media.