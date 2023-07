BBC onder vuur: 'Presentator betaalde tiener voor naaktfoto's'

Een bekende presentator van de BBC is voorlopig van televisie gehaald vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De presentator, van wie de naam niet bekendgemaakt is, zou een toen 17-jarige jongen in totaal 35.000 pond (bijna 50.000 euro) hebben betaald om seksueel getinte foto's van zichzelf te sturen.

Zijn moeder zegt tegen The Sun dat hij met het geld drank en drugs kocht en een crackverslaving ontwikkelde. Het vermeende slachtoffer, nu 20, zou drie jaar lang geld hebben gekregen in ruil voor de foto's. Ook zou de presentator in zijn ondergoed hebben gevideobeld met de jongeman.

"Ik vond hem op tv altijd leuk om te zien, dus ik was geschokt toen ik hem in zijn ondergoed op mijn zoons telefoon zag. Ik herkende hem meteen", aldus de moeder tegen The Sun. Volgens haar probeerde de BBC-ster zijn identiteit nooit te verbergen. Zo zou hij gewoon foto's sturen van zichzelf op zijn werk.

Niet meer op tv

Familie van de man zou al op 19 mei een klacht hebben ingediend bij de BBC en hebben gesmeekt om te stoppen met het sturen van geld. Vervolgens raakten ze zo gefrustreerd dat er niets met de klacht werd gedaan, dat ze The Sun benaderden om hun verhaal te doen, in de hoop er meer ruchtbaarheid aan te geven.

De nieuwsredactie van de BBC schrijft dat nog niet duidelijk is of de presentator geschorst is. De persvoorlichter van het mediabedrijf geeft daar geen duidelijkheid over. Wel laat de omroep dat de presentator voorlopig niet te zien is op tv.

Een woordvoerder van de BBC zei vrijdag namens het bedrijf de beschuldigingen serieus te nemen. "Als we informatie ontvangen die nader onderzoek vereist, zullen we stappen ondernemen om dit te doen. Dat houdt ook in dat we praten met diegenen die contact met ons hebben opgenomen."

Publieke ontkenningen

Inmiddels schrijven alle Britse kranten over de zaak, wat voor de BBC de druk opvoert om actie te ondernemen. Priti Patel, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, reageerde ook op de rel. Zij vindt de reactie van het mediabedrijf "belachelijk" en riep op tot een "volledig en transparant onderzoek". "De BBC is een verklaring schuldig aan het land dat hen financiert."

Na het eerste bericht van The Sun over deze zaak ontkenden diverse BBC-presentatoren direct enige betrokkenheid. "Jammer voor de haters, maar ik ben het niet", reageerde Gary Lineker. Jeremy Vine schreef in een reactie dat hij "ernaar uitziet maandag mijn radioshow te presenteren" en het dus ook niet is. Ook Nicky Campbell en Ryan Clark ontkenden op sociale media.