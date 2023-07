Etappe 9: niet iedereen blij met Tourfinish op werelderfgoed Puy de Dôme

Voordat het Tourpeloton van een dagje rust mag gaan genieten, krijgt het eerst nog flink wat klimkilometers voor de wielen. De negende etappe voert de renners van Saint-Léonard-de-Noblat naar de Puy de Dôme, de vulkaan met vooral een hels slotstuk. Het bekendste gevecht op de flanken van de vulkaan stamt uit 1964, toen Raymond Poulidor Jacques Anquetil versloeg. De opa van Mathieu van der Poel had alleen net iets eerder in de aanval moeten gaan. Hij pakte namelijk wel tijd op de uitgeputte Anquetil, maar niet genoeg om de gele trui over te nemen. En, het is bekend, dat tricot zou hij ook nooit dragen. In 1988 reed het peloton voor het laatst de Puy de Dôme op. Toen won de Zwitser Johnny Weltz en werd Adrie van der Poel op twaalf minuten 94ste. Vandaag, 35 jaar later, fietst zijn zoon Mathieu de vulkaan op.

Tour de France etappe 9 - NOS

Tourdirecteur Christian Prudhomme lobbyde jarenlang om de Puy de Dôme weer eens op te mogen nemen in het parcours. Met succes dus, maar niet iedereen is daar blij mee. De vulkaan, die sinds 2010 alleen voor voetgangers toegankelijk is, behoort namelijk tot de UNESCO-werelderfgoedlijst. "Een werelderfgoed mag niet aangetast worden door mensen", vindt Andrew Harris, vulkanoloog uit de nabijgelegen stad Clermont-Ferrand. "En dat gebeurt nu wel." De kamperende Tourfans op de berg - "die mogen daar helemaal niet staan, maar niemand zegt er wat van" - en de reclamekaravaan - "walgelijk" - die allemaal plastic de natuur in zal gooien, zijn hem een doorn in het oog. Harris is dan ook bang voor de negatieve effecten van de Tour. "Werelderfgoed kan verdwijnen als je het niet goed onderhoudt."

Om de Tour op de top te laten finishen moest de organisatie wel concessies doen: bij de laatste vier kilometers van de etappe zal er geen publiek langs de weg staan. De renners moeten dat stuk dus op eigen kracht doen. En juist in de laatste vijf kilometer stijgt de klim met meer dan elf procent. Vingegaard versus Pogacar De strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zal hier waarschijnlijk een derde hoofdstuk gaan krijgen. De twee topfavorieten voor het geel in Parijs zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd in de eerste Tourweek. In de etappe van Pau naar Laruns van afgelopen woensdag reed Vingegaard weg bij Pogacar, maar een dag later in de rit naar de Cauterets-Cambasque pakte de 24-jarige Sloveen weer seconden terug op de 26-jarige Deen. Het gat tussen beiden is nog 25 seconden, in het voordeel van Vingegaard.