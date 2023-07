Dj Hardwell ereburger van Breda: 'Trots op hem'

Breda heeft dj Hardwell ereburger van de stad gemaakt. Vlak voor zijn set op het Breda Live festival werd hij verrast met een erepenning door burgemeester Depla.

Hardwell werd als Robbert van de Corput geboren in Breda en woont er nog steeds. Dat geeft Breda volgens Depla internationaal allure. "Noem je Hardwell dan komt daar vaak in een adem ook Breda achteraan. Robbert zet Breda internationaal op de kaart met zijn talent, zijn prestaties maar ook door met trots over onze stad te spreken. Breda is net zo trots op hem, als hij op onze stad."

Dj Hardwell is bekend over de hele wereld en werd door DJ Mag twee keer uitgeroepen tot allerbeste dj van de wereld en won veel internationale prijzen.

Verrast

Volgens Depla, het Bredase college en de gemeenteraad is de dj ook op economisch vlak belangrijk voor de stad. Bij het platenlabel van Hardwell is de helft van de werknemers uit Breda afkomstig. Daarnaast helpt hij jonge talenten om zich verder te ontwikkelen en geeft hij Bredase dj's en producers een kans om door te breken door ze in zijn voorprogramma te laten optreden.

De dj was verrast door de benoeming, schrijft Omroep Brabant. "Ik had dit niet zien aankomen en voel me heel erg vereerd. Ik ben echt supertrots op deze benoeming. Van alle nominaties is dit wel een van de bijzonderste."

Er zijn nog twee andere ereburgers van de stad in leven: de een is oud-burgemeester Paul van der Velden en de ander is collega-dj Thijs Verwest, beter bekend als dj Tiësto.