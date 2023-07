Wekdienst 9/7: Code oranje in zuiden en oosten van het land • Een zeer drukke sportdag

Goedemorgen! Voor de tweede keer deze week geeft het KNMI een weeralarm af en heel veel sport op het hoogste niveau.

Eerst het weer: In het westen vanmorgen een enkele regen- of onweersbui. Verder zo nu en dan zon en broeierig warm met 27 tot lokaal 34 graden. In de loop van de dag vanuit het zuiden meer onweersbuien. Vooral in het oosten en zuidoosten pakken deze lokaal fel uit met zeer zware windstoten, forse hagelstenen en veel regenwater in korte tijd.