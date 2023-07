Grote brand verwoest kringloopwinkel in Veldhoven

In een kringloopwinkel op een industrieterrein in Veldhoven heeft een grote brand gewoed. De brand brak rond 03.30 uur uit en was ongeveer drie uur later onder controle. Volgens de brandweer is het pand volledig verloren gegaan. Het slopen en nablussen zal nog lang duren:

