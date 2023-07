Elton John sluit afscheidstournee af in Zweden: 'Het was een prachttijd'

Elton John heeft na 330 optredens zijn afscheidstournee afgesloten in het Zweedse Stockholm. "Ik zal jullie nooit vergeten. Ik heb zoveel opgetreden, ik draag jullie mee in mijn hoofd, mijn hart en mijn ziel. Hartelijk bedankt", zei de zanger aan het einde van de avond.

De 76-jarige zanger heeft sinds 1970 meer dan 4000 keer opgetreden in meer dan tachtig landen. Hij wil nu meer tijd met zijn echtgenoot en hun twee zoons doorbrengen. "Ik wil genieten van mijn gezin", zei hij daar gisteravond over. "Ik heb het verdiend en vanavond heb ik er geen spijt van."

Elton John begon in 2018 zijn Farewell Yellow Brick Road-tournee, met ook concerten in Arnhem en Amsterdam. Na een onderbreking door de coronapandemie pikte hij begin vorig jaar de draad weer op in de VS, met eind vorige maand een laatste concert op Britse bodem op het festival Glastonbury. In totaal konden zes miljoen fans afscheid van hem nemen.

'Dolgelukkig'

Gekleed in een zwart-rood pak met zilveren accenten begon John de avond in Stockholm met Bennie and the Jets, gevolgd door 22 andere hits als Candle in the Wind, een emotionele Your Song en een aan Aretha Franklin opgedragen Border Song. Drie keer veranderde de zanger daarbij van outfit.

Aan het einde van het concert nam John de tijd om terug te kijken op zijn carrière. "Jullie weten niet wat dit voor me betekent", zei hij zijn fans. "Ik heb een prachttijd gehad, onvoorstelbaar. 52 jaar puur dolgelukkig muziek maken. Wat een geluk dat ik muziek kan maken."

Hij dankte zijn fans wereldwijd die dat mogelijk hadden gemaakt. "Zonder jullie zou ik hier niet hebben gezeten. Jullie kochten de singels, de albums en - belangrijker nog - de concertkaartjes, want jullie weten hoeveel ik ervan hou om live te spelen."

Groet van Coldpay

Vlak voordat John aan zijn toegift kon beginnen verscheen Coldplay-zanger Chris Martin live via een videoverbinding, om hem vanuit een concert in Gothenburg vaarwel te zeggen. "Namens alle artiesten waarvan je hield, die je hebt geïnspireerd en geholpen: we houden zoveel van je. We zijn dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan hebt."

Hij voegde eraan toe: "Fijn pensioen en we zullen je erg gaan missen". Daarna sloot John de show af met nog enkele nummers, met het toepasselijke Goodbye Yellow Brick Road als slotakkoord.

Hoewel ook Elton John zelf gisteravond herhaalde eerst "even afstand" te zullen gaan nemen, sloot hij niet helemaal uit ooit nog op te treden. Touren is volgens hem uitgesloten, maar een optreden hier of daar behoort tot de mogelijkheden.