Amerikaanse financiënminister voorzichtig optimistisch na bezoek China

Tussen de Verenigde Staten en China bestaan "belangrijke meningsverschillen", maar desondanks is "de wereld groot genoeg voor beide landen om te bloeien". Dat heeft de Amerikaanse minister Janet Yellen van Financiën gezegd. Yellen sprak de pers toe als afsluiter van een meerdaags werkbezoek aan China, waar zij met Chinese topambtenaren sprak.

Omdat er grote verschillen van inzicht bestaan tussen de naties is het van belang dat de communicatie tussen de twee "duidelijk en direct" verloopt, stelde Yellen in Peking. "President Biden en ik bekijken de diplomatieke verhouding tussen de VS en China niet door de bril van een groot machtsconflict", aldus de minister. Volgens haar is er tijdens het werkbezoek vooruitgang geboekt in de diplomatieke relatie.

De gesprekken met China omschreef Yellen als "direct, inhoudelijk en productief". Doel van het bezoek was volgens haar de banden aan te halen op economisch vlak. Volgens Yellen zijn de VS niet van plan hun economie volledig los te koppelen van die van China: "Dat zou een ramp zijn voor beide landen en de wereld destabiliseren". Ze pleitte voor meer samenwerking op zowel economisch vlak als op klimaatgebied.

Klimaatverandering

Gisteren sprak Yellen al over klimaatverandering en de rol die de twee naties daar volgens haar in hebben. Ze zei dat het "cruciaal" is dat haar land en China samenwerken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De twee naties zijn 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen.

Tot slot werd er volgens Yellen ook gesproken over de banden tussen China en Rusland. De minister stelde dat het "cruciaal" is dat Chinese bedrijven Rusland niet van materiaal voorzien dat het land kan inzetten in de Oekraïne-oorlog.

Vorige maand bezocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken Peking al. Hij werd ontvangen door de Chinese president Xi Jinping, ook Blinken benadrukte dat een van de doelen van zijn bezoek directe communicatie was.

De diplomatieke relatie tussen China en VS was sinds februari juist gespannen door een rel die draaide om een zogenoemde 'spionageballon'. In januari en februari werd meermaals een ballon waargenomen in het Noord-Amerikaanse luchtruim. Het object werd onder meer gesignaleerd boven de noordwestelijke staat Montana, waar een vliegbasis ligt. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig haalde de ballon uiteindelijk neer, tot afkeuring van China. Ook de situatie rond Taiwan droeg bij aan de spanningen.